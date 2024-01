WRC, Rali Monte-Carlo: Pneus macios ‘reinaram’ | AutoSport

O Campeonato do Mundo de Ralis arrancou em Monte Carlo com uma prova emocionante que esteve indecisa até quase ao final. Foi uma luta entre Thierry Neuville (Hyundai), o múltiplo campeão do mundo Sébastien Ogier e o seu companheiro de equipa na Toyota, Elfyn Evans.

No final, a vitória foi para Neuville, enquanto na frente dos pneus, a versão macia do P Zero fez a diferença, provando ser versátil e fiável em todas as condições, que ao contrário das expectativas ‘meteorológicas’, foram principalmente secas. O pneu supermacio teve o seu trabalho dificultado, tendo de fazer a sua parte em superfícies mais húmidas e em algumas secções ocasionais onde o ‘verglas’ (gelo a derreter, também conhecido por sopa) estava presente, enquanto os pneus com especificação de inverno não foram usados, nem sequer saindo para o parque de assistência.

A deslocação da prova para o interior do país, em comparação com as duas edições anteriores, tinha suscitado a esperança de assistir a um rali tradicional de Monte Carlo, com neve e gelo misturados com zonas secas e molhadas. No entanto, o tempo e as temperaturas tinham ideias diferentes, deixando os pilotos a enfrentar as dificuldades de encontrar aderência em superfícies que mudavam, não apenas dentro da mesma secção, mas mesmo numa troço, onde havia ‘verglas’ em alguns locais. Nestas condições, a combinação de pneus mais popular foi entre o macio e o supermacio, sendo o primeiro o mais utilizado em todos os dias do evento.

Os troços mais exigentes do ponto de vista dos pneus foram a PE3 e PE6, devido ao piso abrasivo, e as PE5 e PE8, devido ao ‘verglas’ que custou vários segundos a alguns pilotos.

Para Terenzio Testoni, Diretor de Actividades da Pirelli: “Foi um rali muito interessante e muito disputado, tanto na classe de topo como no WRC 2. Acertar na estratégia e na gestão dos pneus foi o fator chave, como é sempre o caso em Monte Carlo, mesmo que desta vez a escolha tenha sido limitada a duas das quatro especificações disponíveis.

Em resumo, diria que todos os pilotos fizeram um bom trabalho neste domínio, ao ponto de quase todos terem pneus macios novos disponíveis para as especiais de domingo, apesar de esta ter sido a especificação mais utilizada ao longo do fim de semana. Para os carros do Rally2, os P Zero SA Rally1 e le Ra7+B tiveram claramente um papel preponderante, apesar de serem em menor número do que os supersofts. Da nossa parte, apenas lamentamos um pouco não ter podido testar na prova a evolução dos nossos pneus com pregos, que desenvolvemos especificamente para este rali.

Não faltarão oportunidades no futuro. De facto, o nosso trabalho de desenvolvimento não é apenas para benefício do WRC, mas para todas as categorias de ralis.”

Houve também uma grande batalha até à última especial do WRC2, com a vitória a ir para Yohan Rossel, num Citroen C3 Rally2, à frente de Pepe Lopez, no seu Skoda Fabia RS Rally2.

FOTO @World/André Lavadinho