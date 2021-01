WRC, Rali Monte Carlo, PE7: Sébastien Ogier ‘dá’ 14.0s à concorrência mais próxima

Grande troço de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) que depois de ter perdido 34.7s na especial anterior, com um furo e um pião, neste troço bateu a concorrência mais próxima por 14.0s, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC), com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) a distar 16.0s e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), 20.9s.



Desta forma, Ogier ascende novamente ao segundo lugar, agora a 7.4s de Evans. Tanak caiu novamente para a terceira posição, a 25.3s, com o segundo lugar de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) a permitir-lhe recuperar um pouco estando agora a menos de um minuto da frente.



Com a chuva a abrandar, conforme o tempo foi passado, Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) foram segundos na especial, cedendo 1.3s para Ogier, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) 3.3s mais atrás. Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foram quartos a 13.9s e por aqui se vê a diferença que fez a chuva. O japonês ficou na frente de Neuville, Evans e Tanak. Rovanpera passou Neuville na geral.

Notável o facto de Ogier ter conseguido ganhar o troço, mesmo com a chuva que caía aquando da passagem dos homens da frente.