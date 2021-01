WRC, Rali Monte Carlo, PE6: Pião e furo de Ogier, Elfyn Evans na frente

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) são os novos líderes do Rali de Monte Carlo depois de um pião e um furo ter atirado Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) para o terceiro lugar , 3.0s atrás de

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC).

As condições dos troços pioraram bastante para a ‘tarde’ e as equipas dividem-se agora entre pneus de neve ou pregos. Ogier, Katusta, Evans, Greensmith e Rovanpera levam quatro pneus de neve e dois com pregos equanto os homens da Hyundai optaram por cinco pneus de neve, nenhum com pregos.

Durante a manhã Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram todos os troços, passando para a frente da classificação, Ott Tänak terminou a manhã em terceiro, enquanto o seu companheiro de equipa, Thierry Neuville perdeu quase meio minuto com um pião, mas a tarde começou mal para a Toyota com Sébastien Ogier a cair de primeiro para terceiro depois de um pião e um furo que o fez perder 34.7s. No fim da manhã o francês tinha 11.3s de avanço para Elfyn Evans e agora está 23.4s atrás, no terceiro lugar da geral.

Com este resultado, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) são agora os novos líder da geral, com 20.4s de vanço para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), que foram segundos neste troço.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) cederam 9.7s e estão agora a 1m01.1s do líder. Azar para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) que pararam no troço, perdendo 47.6s.

Andreas Mikkelsen/Ola Floene (Skoda Fabia R5 Evo) continuam na frente do WRC 2 e em sétimo lugar da geral, mas têm agora Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) um pouco mais perto. O norueguês da Skoda tem Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta Mk II) a mais de trinta segundos, sendo que por sua vez este tem Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) logo atrás, com o francês a ter algumas dificuldades. Está a ser cauteloso, quer chegar ao fim, mas não pode ficar constantemente atrás dos R5.