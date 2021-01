WRC, Rali Monte Carlo, PE5: Sébastien Ogier deixou todos a “brincar na areia”

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceu a quinta especial do Rali de monte Carlo, um troço que conhece bem melhor que os seus adversários, mas mais importante que isso, foi quem apanhou o troço mais limpo, já que com as consecutivas passagens de concorrentes e estrada foi ficando mais suja. Para que se perceba bem a questão,

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) que foram segundos na estrada perderam oito segundos, mas Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) já cederem 28.0s. Um diferença enorme que se explica pela areia no asfalto.

De resto, Evans foi segundo na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), que por causa dessa areia fez um longo slide logo na fase inicial da especial. Rovanpera foi quarto no troço, na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) que fizeram um pião já perto do fim, e estão a sofrer com a má escolha de pneus. Esperavam alguma neve, levaram pneus para isso, mas enganaram-se por completo já que o troço não tem neve, mas sim areia. Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) cedeu 37.8s.

Desta forma, Ogier lidera agora com 11.3s de avanço para Elfyn Evans, com Ott Tanak a passar para a frente de Rovanpera, que caiu para quarto. O estónio está a 24.8s da frente e Rovanpera agora a 28.2s. Neuville é quinto a 1m02.7s. Sordo sexto a 2m05.0s.

Tempos Online – CLIQUE AQUI