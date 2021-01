WRC, Rali Monte Carlo, PE4: Nova troca de líder, agora é Sébastien Ogier

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) aumentaram o ritmo e assumiram a liderança do Rali de Monte Carlo, depois de vencerem também a PE4. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) foram segundos na especial, mas caíram para terceiro na classificação depois de ter sido penalizados em 10s. A escolha dos pneus prejudicou Thierry Neuville e Dani Sordo, que atualmente são para já quinto e sexto, respetivamente.

Ogier tem agora 3.3s de avanço para Evans com Rovanperä a 9.7s. Tänak é quarto a 12.7s com Neuville já a 34.7s e Sordo a 1m27.2s.

Segundo Ogier: “As condições não estavam fáceis, as partes estreitas eram bastante escorregadias”. Já o ritmo de Elfyn Evan caiu para na segunda metade da especial e está 9,0s abaixo de Ogier: “Nada de realmente errado, estava muito escorregadio no meio, por isso talvez tenha sido demasiado cuidadoso”.

Rovanpera foi 7.6s mais lento do que o seu companheiro de equipa, mas apanhou uma penalização de 10s por ter chegado um minuto atrasado a um controlo. Tänak perdeu 11.9s para Ogier. “Geralmente foi um bom troço, mas o motor tem um problema nos ganchos. O impulso do motor é baixo e só temos do gerir”.

Neuville está com uma estratégia de pneus diferente: “tenho um pneu de neve no carro. A estrada está a ficar muito suja para os carros atrás, mas eu fiz o máximo que pude com os pneus que tenho”. Sordo continua frustrado: “Com um pneu de neve na traseira, o carro é muito difícil de conduzir. Andava de lado em cada curva”. Pierre Louis Loubet admitiu ser “demasiado cuidadoso em todo o lado. É importante chegar ao fim”. Katsuta Takamoto só quer ganhar mais experiência nestas estradas: “Tive muito cuidado, especialmente com o alcatrão brilhante. Não tenho muita confiança neste momento, por isso vou tentar construí-la e forçar mais o andamento.”. Gus Greensmith, tem como missão levar o Fiesta até ao fim: “Simplesmente não conduzi bem, de todo. Estava a ficar muito lamacento e quando não há aderência não tenho confiança.”

No WRC 2, Andreas Mikkelsen/Ola Floene (Skoda Fabia R5 Evo) continua na frente deposi de vencer novo troço, agora com 25.s de avanço para Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta Mk II) que cometeram um erro. Eric Camilli/Francois-Xavier Buresi (Citroen C3 Rally2) foram segundos na especial e estão em terceiro a 1m07.4s.