WRC, Rali Monte Carlo, PE3: Kalle Rovanpera é o novo líder

Tudo mudou muito rapidamente logo no primeiro troço do dia, Aspremont – La Bâtie-des-Fonts 1. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) são os novos líderes da classificação geral, 2.2s na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a 7.9sec. Três Toyota nos três primeiros lugares, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC)Tänak a cair para o quarto lugar a 8,7s do novo líder.

Um arranque de dia muito desafiante, já que o troç ose realizou ainda com escuridão, e havia muito gelo para manter as equipas em ocnstante alerta. Sébastien Ogier venceu o troço, enquanto o seu companheiro de equipa Kalle Rovanperä passou para a liderança do rali.

Andreas Mikkelsen estabeleceu o tempo rápido no WRC2 Skoda, e subiu à sétima posição geral.



Tendo em conta que osp neus que as equipas levam ajudam a perceber um pouco a ideia que cada um tem, Ogier/Loubet/Tänak/Katsuta/Evans/Rovanperä levaram 4 pneus super macios e dois com pregos. Sordo e Neuville foram um pouco mais cuidados e levaram 3x super macios, 3x com pregos. Greensmith, 4 macios, 2 com pregos. O dia vai ser longo com cinco troços que perfazem 104,7 km de ação competitiva.

Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC) já não voltaram, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) foram quartos na especial mas caíram para o quinto lugar da geral, agora a 14.3s da frente.

Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) foram sextos e mantêm essa mesma posição na geral, mas já a 1m02.5s.

Seguem-se Andreas Mikkelsen/Ola Floene (Skoda Fabia R5 Evo)na sétima posição da geral e melhor WRC2, 10.2s na frente de Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta Mk II) com Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Volkswagen Polo GTI) 34.2s mais atrás.

A fechar o top 10 estão Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) três segundos atrás do terceiro WRC2, depois de ter tido problemas nesta especial. Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) são 11º na frente de Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC).

Eric Camilli/Francois-Xavier Buresi (Citroen C3 Rally2) é terceiro do WRC 2 mas já a mais de um minuto.

Ogier disse que “as condições são muito diferentes das dos reconhecimentos. Tivemos de confiar nos batedores”.

Evans: “É muito mutável. A equipa de batedores fez um bom trabalho, mas senti que ia demasiado devagar nalguns lugares, mas depois demasiado rápido noutros. Um trabalho difícil”.

Neuville: “Foi bom. Obviamente que tinha uma escolha de pneus diferente, mas não consegui tirar o máximo partido dela. A estrada está muito suja e eu poderia ter feito mais, mas estamos a progredir”. Tanak perdeu a maior parte do tempo, 17,7s nos últimos cinco quilómetros no gelo. “Só no gelo tive cuidado.”

Rovanpera: “Cometi um pequeno erro num gancho, mas para além disso foi bom. Foi um troço realmente difícil, não parecia tão má, mas era realmente complicado”. Sordo teve uma abordagem muito cautelosa perdendo 28.8seg: “Nestas condições, é difícil calcular a velocidade nas curvas. No início a visibilidade era realmente baixa e abrandámos muito, depois disso conduzimos muito mal”.