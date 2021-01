WRC, Rali Monte Carlo, PE13: Thierry Neuville solidifica pódio

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram, 4.5s na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) 1.3s mais atrás. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) foram apenas quintos, o que significa que o belga da Hyundai solidificou a sua posição no pódio, e tem agora 1m12.8s para o finlandês da Toyota.

De resto, nada mudou, falta dois troços para o fim do rali. Com o tempo a aquecer, pode haver bem menos armadilhas.