WRC, Rali Monte Carlo, PE13: Eric Camilli vence dois troços no WRC2

Nada mudou na penúltima especial, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram mais um troço, desta feita 2.7s na frente de Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC). Já ninguém está a atacar, mas sim a pretender chegar ao fim e a poupar pneus para a PowerStage.

Não houve qualquer alteração nos lugares da frente. Felizmente para as cores portuguesas, o carro da Sports & You de Eric Camilli, venceu o troço no WRC 2, o segundo que ganha hoje, quando ainda luta com o seu compatriota Adrien Fourmaux pelo segundo lugar no WRC2, mas uma penalização de 40s à entrada desta especial, atrasou ainda mais o homem do Citroën C3 Rally2.