WRC, Rali Monte Carlo, PE12: Ogier vence e está mais perto do triunfo

Os azarados da manhã são Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) que sofreram um furo e caíram para o quarto lugar, atrás de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC), que por sua vez foram segundos na especial atrás de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC). Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram apenas terceiro a 8.0s de Oiger, pelo que o francês lidera agora com um avanço de 21.0s para Evans.

A Toyota deixou de ter ter carros no pódio provisório, depois do atraso de Rovanpera, com Neuville a ter agora 53.5s de atraso para Neuville.



No WRC2, Eric Camilli/Francois-Xavier Buresi (Citroen C3 Rally2) venceu a especial na frente de Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta Mk II) e Andreas Mikkelsen/Ola Floene (Skoda Fabia R5 Evo) e está agora somente a 8.9s do segundo lugar. Lá na frente, Mikkelsen continua a ter um avanço de 2m00.6s

Grande troço para Oliver Solberg/Aaron Johnston (Hyundai NG I20 R5) e Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Volkswagen Polo GTI), que foram quarto e quinto na especial, na frente de vários WRC, nomeadamente os de Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC), Gus Greensmith /Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC). Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) e Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC).

Explica-se pela melhoria de condições, provavelmente mais secas. Sordo explicou bem o que foi este troço: “Nunca guiei num troço tão complicado como este, foi espantoso. Quão escorregadio é? Nalguns locais é outro nível”! Sintomático.