WRC, Rali Monte Carlo, PE11: Ogier com 13.0s de avanço para Evans

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) venceram a derradeira especial do dia com 1.3s de avanço para Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) terminando o dia com o francês 13.0s extatos na frente de Evans. Tudo ainda em aberto para os quatro troços que falta para amanhã, mas a vitória vai decidir-se entre ambos.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) foram terceiros, 5.6s na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC), pelo que ganharam mais algum tempo à dupla belga na luta pelo derradeiro lugar do pódio. A margem fica agora em sete segundos, não é decisiva, mas já se percebeu que Neuville vai ter vida difícil para conseguir passar Rovanpera.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) já desistiu, e não volta (ler em separado)

Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foram quintows na frente de Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) e Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC).

Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) perderam mais de trinta segundos e a justificação do espanhol é simples: a Hyundai quer chegar ao fim com dois carros. Nada mudou na geral entre os WRC.

No WRC2, Andreas Mikkelsen/Ola Floene (Skoda Fabia R5 Evo) já está a controlar o avanço que têm para Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta Mk II) que se cifra em mais de dois minutos depois destes terem perdido um minuto com um futro no troço anterior. Eric Camilli/Francois-Xavier Buresi (Citroen C3 Rally2) é terceiro a 17.6s de Fourmaux, mas neste último troço não se conseguiu aproximar do seu compatriota.