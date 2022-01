WRC, Rali Monte Carlo, PE1: Sébastien Ogier líder, Ford melhor que Hyundai | AutoSport

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápido no primeiro troço do ano, uma especial que se encontrava seca, mas com algumas zonas com água em risco de congelar. Para o francês: “Não tive grande feeling”. O que faria se tivesse, pois ganhou e troço e por boa margem.

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) foram segundos a 5.4s: “Tivemos um bom começo, mas foi realmente complicado no topo com algumas partes molhadas e geladas. Eu não queria cometer erros no gelo, por isso fui um pouco cuidadoso demais. Muita potência e a sensação com este carro é óptima”.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram terceiros mas a 9.3s de Ogier: “Foi um troço mau. Não tive uma sensação boa, de todo”.

Bom tempo de Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) quartos a 12.3s, eles que levaram quatro pneus super macios o que é bem capaz de resultar. Para já um quarto tempo: “Senti-me muito bem, mas na segunda metade esforcei-me por encontrar ritmo”, disse.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) foram quintos a 13.2s: “Foi um troço muito mediano da minha parte”.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) ficaram meio segundo mais atrás com os três Ford bem juntos: “Foi realmente difícil, muita geada”.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram sétimos a 15.9s, e o melhor dos Hyundai: “Foi difícil. Não consegui andar depressa e perdi os travões e os pneus bastante cedo”, disse o piloto que geriu pensu pois sabe que vai precisar deles lá mais para a frente.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) perderam 22.3s porque tiveram problemas com os intercomunicadores com o piloto a não ouvir bem as notas do navegador. “Não conseguia ouvi-lo! Está muito barulho dentro do carro, é muito irritante e não o consegui ouvir em muitos locais, tinha de travar e acelerar de novo, por isso perdi o ritmo”.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) perderam 22.4s, teve um problema hidráulico.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1)19:45 SS1 foram 10º a 24.8s, pois teve um problema técnico, que não soube identificar “Temos problemas mas não sei o quê”

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) perdeu 26.0s, fez meio pião teve que fazer marcha atrás: “Foi bastante complicado no início, fizemos meio pião, e perdemos tempo”.

A PE1 Luceram/Lantosque, 15,20km é uma especial que já se faz desde o início dos anos 80, mas apenas uma vez este troço foi percorrida nesta direção, em 2008. O troço estava seco na maioria dos locais, mas houve algumas manchas de água que podiam congelar.

Em termos de pneus, Ogier/Katsuta/Evans e Rovanpera levaram quatro pneus macios e dois super-macios

Solberg/Tanak/Neuville levaram 4 macios e dois super macios; Fourmaux/Loeb e Breen levaram cinco macios

Greensmith: 1x macio, 4x super macios.

