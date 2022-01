WRC, Rali Monte Carlo, PE1: Chefes de equipa com sentimentos mistos | AutoSport

Do lado dos chefes de equipa, na Toyota Jari-Matti Latvala era naturalmente o mais feliz, pois lidera o rali, mas também do lado da M-Sport, Richard Millener é todo sorrisos. Já na Hyundai, Julien Moncet fugiu a todas as perguntas que lhe fizeram: “Sabíamos que no primeiro troço a experiência dos pilotos seria importante. Os pilotos têm pouco tempo com estes carros, os pilotos precisam de construir confiança, precisam de tempo para se adaptarem, e isso viu-se nas grandes diferenças, penso que teve a ver com a maior ou menor confiança nos carros”, disse Jari-Matti Latvala.

Na M-Sport, Richard Millener estava muito feliz: “Sim, muito feliz com o trabalho que os nossos rapazes fizeram no troço e nestes 18 meses a equipa fez um enorme trabalho até aqui. Este é um fantástico começo de época, que é longa, mas o carro mostrou andamento, e sei que os nossos pilotos não puxaram fundo. Estamos felizes. Vamos todos ainda aprender muito, mas nós estamos felizes com o que fizemos”, disse.

Por fim, na Hyundai, Julian Moncet, pouco disse: “Sentimento agridoce! Não foi tão bom como esperávamos, mas o rali é longo, o carro está OK, mas temos que esperar e que permanecer confiantes”, disse nada respondendo ao que aconteceu com Oliver Solberg, muito menos com Ott Tanak, alegando que não falou com os pilotos.