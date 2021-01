WRC, Rali Monte Carlo: Ott Tänak retira-se

Ott Tänak retirou-se do Rali de Monte Carlo, a primeira prova do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). O piloto estónio da Hyundai, após furar na SS9 e SS10, tinha apenas uma roda sobresselente. Assim sendo, Tänak decidiu não continuar, numa altura em que era quinto classificado, a mais de um minuto da liderança de Sébastien Ogier.

⚠️ UPDATE after SS10: After having two punctures on SS9 and S10 this morning @OttTanak was forced to retire from #RallyeMonteCarlo as he was only carrying one spare wheel. No restart possible on Sunday due to event rules. #HMSGOfficial