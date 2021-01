WRC, Rali Monte Carlo, Ott Tanak: “não estou 100% confiante”

Ott Tanak e Mrtin Jarveoja entraram muito bem neste Rali de Monte Carlo, e ao cabo de dois troços vencidos, lideravam a prova, mas o arranque desta manhã foi complicado, e a sujidade na estrada colocou dificuldades ao estónio, que passou de 16.9s de avanço para Sébastien Ogier para 24.8s atrás, três troços depois. Para já, Ott Tanak, diz que não está no ritmo que quer há um ano: “Estou a tentar, mas por vezes deparo com surpresas que não estava mesmo à espera, e isso diz-me que não sei tudo o que está a acontecer, e por isso não estou 100% confiante. Quando as condições são consistentes, tudo bem, mas quando a aderência muda muito, é complicado”, disse. Quanto aos Pirelli, diz que estão a funcionar: “não tenho queixas, os pneus aderem bem, mas com as condições do piso, muito escorregadios, não é possível perceber o limite da aderência dos pneus tendo em conta como foram construídos”