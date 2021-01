WRC, Rali Monte Carlo: ‘Momento de Ott Tanak ‘explicado’ por Mads Ostberg

Segundo Mads Ostberg, que este fim de semana é o comentador do wrc.com no Rali de Monte Carlo, o longo slide de Ott Tanak deve-se ao facto de haver muita areia na estrada. E porque lá está essa areia. Porque no dia a dia, quando há muito gelo, quem trata das estradas enche-a da areia para, segundo Ostberg: “as avós poderem guiar…”, mas quando esse gelo derrete – o tempo melhorou significativamente nos últimos dias – é a areia que fica na estrada. Exatamente do que Sébastien Ogier se queixou no fim do troço: “Muita areia na estrada”.

Mads Ostberg revelou entretanto que vai regressar com um programa a tempo inteiro no WRC 2, provavelmente a arrancar já no Rali do Ártico/Finlândia.