WRC, Rali Monte-Carlo: Momento-chave foi na PEC15 | AutoSport

Depois de Thierry Neuville ter passado para o comando da prova na PEC10 e colocado Ogier a 7.7s logo a seguir, o francês reagiu no começo da tarde de sábado e chegou à liderança na PE13, mas o forte ataque de Neuville no último troço de sábado, que o colocou de novo na frente com 3.3s de avanço depois de bater Ogier por 4.1s em 21.37 Km foi um soco no estômago para o francês, com o belga a deixar bem claro que iria vencer a prova ao acrescentar mais 4.7s à diferença para Ogier no primeiro troço de domingo, colocando-a em 8.0s a dois troços do fim. Em condições normais era ‘Game Over, e assim se confirmou. A primeira especial de domingo foi decisiva, porque se Ogier recuperasse e ficasse perto do belga este iria passar um mau bocado nos dois últimos troços, mas a sua prestação teve o condão de fazer Ogier deitar a toalha ao chão…