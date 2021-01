WRC, Rali Monte Carlo: Martijn Wydaeghe e Dani Sordo também multados

Tudo começou com Sébastien Ogier, mas pelos vistos também o novo navegador de Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe e ainda Dani Sordo, se esqueceram de apertar bem os seus capacetes, já que depois do francês ter sido ‘brindado’ com um multa de 400 euros pelo CCD, eis que também os dois homens da Hyundai sofreram a mesma pena, pelo exato mesmo motivo. Curiosamente, todos na PE10.