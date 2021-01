WRC, Rali Monte Carlo, Jari-Matti Latvala: “Não podia estar mais satisfeito”

Jari-Matti Latvala não podia esperar melhor começo de carreira como Chefe de Equipa. Ao cabo de três dias de provas os seus três ‘meninos’, Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera são os três primeiros classificados do Rali de Monte Carlo. Agora, só falta terminar o trabalho:

“Não podia estar mais satisfeito com o desempenho dos nossos pilotos até agora neste rali, e todos em toda a equipa têm trabalhado muito bem. Tudo parece muito bem, claro, mas também temos de nos lembrar que este é o Monte e pode sempre trazer surpresas. Vimos isso um pouco na SS10, onde os carros que rodavam mais atrás sofriam com a aderência. Mas os outros dois troços de hoje correram muito bem para nós.

O último dia vai ser muito exigente: Penso que a Power Stage é uma das mais desafiantes que já vi na minha carreira de rali, devido às descidas íngremes e à possível combinação com gelo. Tudo ainda é possível, por isso só precisamos de manter as nossas cabeças frias”, disse Jari-Matti Latvala, que depois resumiu os dois primeiros dias: “No primeiro dia foi um bom começo para a equipa, ter os três carros nos 17 segundos seguintes à liderança. Foi complicado para os pilotos com os novos pneus, pois não conseguimos testá-los no tipo de condições de chuva, pelo que eles estiveram a aprender. O Kalle fez um trabalho espantoso. Nunca teria esperado que ele tivesse a velocidade que tinha logo no início do rali. O Elfyn teve um bom desempenho e uma condução limpa também. Infelizmente Seb teve um problema com o pedal do travão, e como piloto sei que não é uma sensação confortável de ter, por isso é claro que ele teve de ser um pouco cuidadoso. Mas foi uma boa pilotagem, inteligente da parte dele para voltar à assistência”.

No segundo dia, fiquei contente. Todos os nossos pilotos fizeram um bom trabalho naquelas condições. O Elfyn teve uma condução muito consistente e limpa, o Seb perdeu algum tempo, mas reagiu com um tempo incrível, e o Kalle também mostrou grande velocidade, embora tenha tido aquele deslize na lama”.