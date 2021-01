WRC, Rali Monte Carlo: Frustração imensa na M-Sport

O sentimento de frustração na M-Sport deve ser imenso. Não é preciso recuar muito tempo para nos recordarmos o que em 2017 e 2018 a equipa foi capaz quando teve nas suas fileiras um piloto como Sébastien Ogier, e o que se passa agora. É uma luta de David contra dois Golias. Os orçamentos da Hyundai e Toyota não têm comparação com a M-Sport/Ford, e é uma pena pois todos sabemos o que é capaz aquela estrutura. Ser Gus Greensmith o piloto de ponta da equipa, o que vai disputar o campeonato todo é dramático e sendo verdade que Teemu Suninen é capaz de apagar já no Ártico a autêntica ”borrada’ que fez no Monte Carlo, quando se despistou logo no primeiro troço, isso não chega e o que se viu da M-Sport em 2020, provavelmente 2021 vai ser mais do mesmo. Muito sinceramente, se a Ford não pode ou não quer apoiar mais a M-Sport, Malcolm Wilson merecia um construtor que permitisse aos homens de Cumbria fazer o que melhor sabem. Mas sem ovos não há omeletes.

Teemu Suninen estava a andar bem até ao seu acidente, mas aqueles quilómetros não servem para projetar nada. Greensmith bem tenta, até consegue atenuar as diferenças na terra, mas em provas como este Monte Carlo, espalha-se ao comprido. Faltou-lhe confiança e cometeu erros atrás de erros. Ficou a experiência adquirida: “Tivemos o potencial para obter um bom resultado, foi ótimo ver o ritmo do Teemu no troço de abertura. Mesmo sem todas as atualizações, ainda podemos ser tão competitivos como os nossos rivais nas condições certas, mas é uma pena que não tenha durado mais, especialmente depois de todo o trabalho árduo que foi necessário para chegar aqui. Gus teve um teste muito bom, mas por alguma razão simplesmente não clicou. Ele é extremamente auto-crítico e sei que terá levado a desilusão a sério. E não esqueçamos como este rali é difícil. Vamos trabalhar com ele para desbloquear essa confiança”, disse o Diretor da Equipa, Richard Millener. Já Gus Greensmith: “Escusado será dizer que este não era o fim-de-semana que queríamos. Tive muita confiança depois do teste e estava realmente ansioso por esta prova mas assim que começámos, a confiança acabou por chegar a zero. Com a preparação que tivemos sei que devia ter sido melhor. Tenho de aprender com este fim-de-semana, e trabalhar arduamente para voltar onde sei que devíamos estar”.