WRC, Rali Monte Carlo: Erros ‘tramaram’ Hyundai, mas estão na luta…

Apesar das dificuldades no troço final da manhã, Ott Tanak logrou ascender ao terceiro lugar da geral, ainda que já a 24.8s de Sébastien Ogier. Thieery Neuville e Dani Sordo é que já se deixaram atrasar.

Depois de terminada a ronda da manhã, Andrea Adamo, Chefe de Equipa da Hyundai MotorSport, revelou que tendo em conta que levou os mesmos pneus, Ott Tanak devia estar mais perto da frente, mas no que se refere a Thierry Neuville e Dani Sordo, assume que a equipa fez uma escolha errada de pneus ao mandá-los com três pneus super macios e três com pregos. Isto significou que ambos fizeram três troços sem sinais de neve ou gelo sempre com um pneu com pregos…

Mads Ostberg explica que ao colocarem elementos nos troços, nas zonas em que suspeitam poder haver mais complicações com as mudanças de condições, por vezes estes pode estar a dar boa informação para aqueles locais específicos, mas se pelo meio houver pisos completamente diferentes, isso joga contra.