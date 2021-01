WRC, Rali Monte Carlo: Dia da decisão, primeiro troço atrasado

Está perto de arrancar a decisão do Rali de Monte Carlo, estamos no arranque do último dia do rali. Sébastien Ogier tem uma vantagem de 13 segundos sobre o seu colega de equipa, Elfyn Evans. Ogier conquistou a posição após uma vitória no troço de abertura de ontem, La Bréole – Selonnet, manteve-a desde então. Kalle Rovanperä completa o pódio provisório contudo, enfrenta a pressão de Thierry Neuville, que está apenas sete segundos mais atrás. Ott Tänak foi forçado a abandonar ontem, sábado. Ficou sem rodas sobressalentes no seu Hyundai, depois de ter sofrido dois furos. Os regulamentos do evento impedem-no de recomeçar esta manhã.

Puget-Théniers – La Penne 1, 12,93km é o troç ode abertura do dia. Para aqueles cujas memórias remontam a 1985, este troço recordará os dias dourados da era do Grupo B. Uma subida rápida e larga através de vários ganchoso leva ao Col de Saint-Raphaël, (876m), antes duma descida sinuosa até ao final, em La Penne. A escalada ao Col de Saint-Raphaël foi utilizada pela última vez em 2002.

Em termos de pneus, Ogier, Loubet, Evans e Rovanpera levam seis pneus com pregos.

Sordo, Neuville, quatro com pregos e dois super macios.

Greensmith leva quatro com pregos e dois de neve, sem pregos.

A ordem na estrada é a seguinte: Loubet, Greensmith, Katsuta, Sordo, Neuville, Rovanperä, Evans e Ogier.

Classificação após PE11

1 Ogier/Ingrassia (Toyota) 2h16m31.9s

2 Evans/Martin (Toyota) +13s

3 Rovanperä/Halttunen (Toyota) +56.8s

4 Neuville/Wydaeghe (Hyundai) +1m03.8s

5 Sordo/del Barrio (Hyundai) +2m11.3s

6 Katsuta/Barritt (Toyota) +4m43.1s

7 Andreas Mikkelsen/Ola Floene (Toksport Škoda) +5m22.7s

8 Gus Greensmith/Elliott Edmondson (M-Sport Ford) +6m14.6s

9 Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (M-Sport Ford) +7m36.5s

10 Eric Camilli/François-Xavier Buresi (Citroën) +7m54.1s