WRC, Rali Monte-Carlo, Andrea Adamo: “não podemos estar orgulhosos do trabalho que fizemos até agora”

Três troços no sábado permitiram a Thierry Neuville subir para o quarto lugar, a sete segundos do pódio, e a ganhar um primeiro troço com o seu novo navegador Martijn Wydaeghe. Ott Tänak foi forçado a retirar-se após um duplo furo na PE9 e 10, sem oportunidade de voltar a participar no domingo, enquanto Dani Sordo detém o quinto lugar: “Se tivermos de avaliar o quadro tal como está atualmente, não podemos estar orgulhosos do trabalho que fizemos até agora. Não é o tipo de espectáculo de rali que desejamos mostrar e é mais um dia em que estamos apenas a trazer as coisas para casa”. Infelizmente, perdemos Ott e Martin para um furo duplo; aconteceu na única ocasião do Mundial em que não podemos voltar a participar no domingo, pelo que os fãs não poderão desfrutar doutro piloto na Power Stage. As regras são as regras, e nós mantemo-nos fiéis a elas. Não há muito mais a acrescentar num dia não para a Hyundai Motorsport. Ainda assim, aprendemos muitas vezes no passado que o rali nunca termina até que tenha terminado. E o Monte é o carro-chefe deste ditado” disse o diretor da equipa, Andrea Adamo.