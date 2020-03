WRC, Rali México: Andrea Adamo preocupado

A manhã da Hyundai Motorsport no Rali do México não está a correr bem. Primeiro, Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 WRC) tiveram problemas na ventoinha do radiador na especial El Chocolate. Depois, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) perderam mais de 45s na especial 4, apesar do ambiente no carro durante a especial estar calmo e sereno, sugerindo, talvez, um problema técnico.

Em entrevista após a quarta especial, o responsável da Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, disse não saber o que se passava com o campeão mundial. A entrevista de Adamo sugere que o dia não está a correr bem para a Hyundai Motorsport no Rali do México, mas que ainda falta muito e que ainda têm Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 WRC) na terceira posição.