WRC: Rali Ilhas Canárias celebra 50ª edição

O Rali Ilhas Canárias vai assinalar em 2026 a sua 50ª edição com um percurso em asfalto de 18 provas especiais e 322,21 km cronometrados, quando o Campeonato do Mundo de Ralis regressar à ilha de Gran Canária ainda esta temporada. Depois da estreia no WRC em 2025, a prova consolida-se como um dos desafios mais puros de asfalto do calendário, combinando referências históricas com várias novidades no itinerário.

Quatro dias de competição e novos troços espetáculo

O rali terá quatro dias de ação, arrancando na quinta-feira com o shakedown de 6,26 km em Santa Brígida, seguido da nova classificativa espetáculo BP Ultimate – Circuito Islas Canarias, com 2,27 km, disputada num circuito recentemente reasfaltado e emblemático para o desporto motorizado local. Na sexta-feira, o foco desloca-se para as zonas de montanha, com passagens por Valleseco – Artenara (15,27 km), La Aldea – Mogán (21,42 km) e Tejeda – San Mateo (26,05 km), em asfalto vulcânico suave mas abrasivo, que exigirá precisão de condução e gestão de pneus.

Sábado inclui a especial mais longa do rali, Moya – Gáldar (28,90 km), integrada numa ‘boucle’ que se completa com Maspalomas (13,47 km) e Arucas – Firgas – Teror (13,74 km), antes do regresso a Las Palmas de Gran Canaria para um reagrupamento na Avenida José Mesa y López e a super especial urbana BP Ultimate – Las Palmas de Gran Canaria, em redor do Parque de Santa Catalina.

A etapa de domingo apresenta dois troços inéditos no WRC: Ingenio – Valsequillo (26,49 km) e Santa Lucía – Agüimes (13,27 km), este último a desempenhar o papel de Power Stage. Criado em 1977 como Rali El Corte Inglés e com longa tradição no Europeu de Ralis, o evento entrou no Mundial em 2025, ano em que Kalle Rovanperä liderou um domínio total da Toyota com um 1-2-3-4 nas classificativas de asfalto da ilha.