WRC: Rali Grã-Bretanha otimista para entrar no calendário de 2021

O orgão dirigente do desporto motorizado no Reino Unido, o Motorsport UK, continua “otimista” que vai estar representado no Campeonato do Mundo de Ralis, apesar da omissão do Rali da Grã-Bretanaha do calendário provisório de 2021.

Apesar dos organizadores do Rali da Grã-Bretanha terem contrato com o governo galês para 2021, os organizadores não têm acordo com o promotor do WRC.

De acordo com o autosport.com, existem duas equipas que querem um calendário com dez rondas, mas o promotor do WRC quer 11 ou 12 rondas. Este desejo das equipas de reduzir o calendário advém da crise derivada da pandemia coronavírus (COVID-19), enquanto os orçamentos para desenvolver os novos carros de rali híbridos, para 2022, estão a ser cortados ou congelados.