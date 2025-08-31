WRC, Rali do Paraguai: Vitória de Ogier agita luta pelo título

Sébastien Ogier, o octocampeão mundial, conquistou uma vitória notável na prova inaugural do ueno Rally del Paraguai, reforçando as suas aspirações ao título do WRC e igualando o recorde histórico da Citroën com a 102ª vitória da Toyota no Campeonato do Mundo de Ralis.

O triunfo do piloto francês coroou uma semana de reviravolta extraordinária, que começou com um percalço na sexta-feira e culminou com a vitória no rali, colocando-o a apenas nove pontos do ainda líder do campeonato, Elfyn Evans, que apesar da prestação mediana na prova, foi muito consistente, fugiu dos erros e foi premiado com o segundo lugar, sendo o terceiro piloto que mais pontuou, atrás de Ogier e Neuville.

No campeonato, Evans tem agora 198 pontos, mais sete que Kalle Rovanpera, quando só tinha mais três à chegada ao Paraguai. Ogier já só tem menos dois que Rovanpera e Tanak tem menos nove que Ogier.

Trajetória dos pilotos: reviravoltas e consagrações

A prestação de Sébastien Ogier foi marcada por uma impressionante capacidade de recuperação. Após perder quase 40 segundos na sexta-feira devido a um furo num pneu, o francês orquestrou uma escalada implacável, culminando na sua 18.ª vitória pela Toyota, um feito que o consagra como o piloto mais bem-sucedido da marca nipónica, superando Kalle Rovanperä.

Contudo, a sua satisfação foi mitigada pela performance na Wolf Power Stage, onde a chuva intensa o impediu de ir além do 10.º tempo, num palco onde os seus rivais desfrutaram de melhores condições meteorológicas. Ogier expressou orgulho pela sua performance, apesar de os pontos da Power Stage não refletirem o esforço.

Para Adrien Fourmaux, o fim de semana reservou um desfecho cruel. O piloto do Hyundai i20 N Rally1 manteve-se na segunda posição durante grande parte da prova, a caminho do seu melhor resultado de carreira. No entanto, na decisiva Wolf Power Stage, uma prestação aquém das expectativas, com o oitavo tempo mais rápido, fê-lo cair para a quarta posição, vendo o pódio escapar por entre os dedos.

Elfyn Evans assegurou a segunda posição, superando Thierry Neuville por um segundo e, assim, estendeu a sua liderança no campeonato, que antes desta nona ronda da temporada era de apenas três pontos.

Thierry Neuville emergiu como o herói da Power Stage, registando o tempo mais rápido e saltando para o derradeiro lugar do pódio. O belga terminou 1,3 segundos à frente do seu desapontado colega de equipa na Hyundai, Adrien Fourmaux. Ott Tänak levou o seu Hyundai à quinta posição, apenas 2,1 segundos atrás de Fourmaux.

O bicampeão Kalle Rovanperä não conseguiu ir além da sexta posição, depois de um furo no sábado ter destruído as suas esperanças de vitória. O finlandês encontra-se agora empatado com o seu colega de equipa Ogier, com 189 pontos, na luta pelo título.

Sami Pajari garantiu a sétima posição ao volante de outro Toyota, enquanto Oliver Solberg conquistou a vitória na categoria WRC2, após um fim de semana dominante que o viu ascender da 10.ª à primeira posição na sua categoria. Yohan Rossel e Robert Virves completaram o top 10.

A 102.ª vitória da Toyota iguala o recorde da Citroën como o construtor mais bem-sucedido na história do WRC. A marca japonesa já venceu nove dos dez ralis concluídos na dominante campanha de 2025.

A aventura sul-americana do WRC prossegue em menos de duas semanas, quando o campeonato visitar Concepción para o Rally Chile Bio Bío, uma prova de terra que terá lugar de 11 a 14 de setembro.

FOTO @World