WRC, Rali do Paraguai: Rovanperä líder após 1º dia marcado por contratempos e reviravoltas

Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) concluíram o primeiro dia do Rali do Paraguai na liderança, capitalizando os contratempos que afetaram os seus rivais num percurso exigente e repleto de surpresas.

Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) apresentaram um desempenho notável, mas a tarde trouxe-lhes azares. Dois furos, um dos quais os fez chegar à penúltima especial com o pneu dianteiro direito desaparecido, levaram-nos a ceder a liderança. Apesar de terem perdido 18,9 segundos – um “mal menor” considerando que o furo ocorreu a 3,5 km do final –, a dupla francesa encerrou o dia a 7,1 segundos da frente.

Com um dia e meio de rali ainda por disputar, a luta pela vitória permanece totalmente em aberto.

Tänak reduz distância e Hyundai responde

A apenas 0,5 segundos de Fourmaux seguem Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), protagonistas de uma tarde espetacular. Depois de terminarem a manhã a 20,4 segundos da liderança, reduziram essa desvantagem para apenas 7,6 segundos no final do dia.

Esta forte réplica da Hyundai à Toyota seria ainda mais expressiva não fosse um erro significativo de Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) na penúltima especial, que lhes custou cerca de 10 segundos adicionais. Consequentemente, Neuville ocupa a sexta posição, a 25,7 segundos da frente, quando poderia estar em quarto, a cerca de 15 segundos.

Ogier em recuperação notável

Após um furo matinal que os relegou para 36,1 segundos da liderança, Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) encetaram uma notável recuperação, terminando o dia no quarto lugar, a 17,8 segundos da frente. O duo francês dá sinais claros de que se irá juntar à disputa pelos lugares do pódio, com o desenrolar da prova a prometer mais emoções.

Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que tiveram a tarefa de abrir a estrada – uma circunstância que, nesta prova, não se revelou tão penalizadora –, não conseguiram ir além do quinto lugar, a 21,1 segundos da frente, num dia de desempenho moderado.

Na retaguarda dos líderes, Josh Mcerlean e Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) mantêm uma prova consistente, ocupando o sétimo lugar a 1 minuto e 18,4 segundos. Sami Pajari e Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1), que chegaram a andar em terceiro até à PEC5, caíram para o oitavo posto após um furo que lhes custou mais de dois minutos. Grégoire Munster e Louis Louka (Ford Puma Rally1) tiveram um início de manhã acidentado, com um toque que danificou os travões e lhes fez perder tempo precioso.

Takamoto Katsuta e Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) também foram afetados por furos e não conseguiram terminar o dia, após um embate numa árvore na PEC7.

Liderança no WRC2

Na categoria WRC2, Yohan Rossel e Arnaud Durand (Citroën C3 Rally2) assumem a liderança. O dia foi igualmente agitado nesta categoria, com Oliver Solberg e Elliot Edmondson (Toyota GR Yaris Rally2) a perderem a liderança devido a um furo, e Diego Domínguez e Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris Rally2) a também passarem pelo comando antes de Rossel se impor. O francês terminou o dia com 9,1 segundos de vantagem sobre Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia RS Rally2), que, entretanto, ultrapassaram o paraguaio, agora a apenas 1,2 segundos de Gryazin.