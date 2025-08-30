WRC, Rali do Paraguai/PEC9: Tanak passa Fourmaux para 2º, mas Rovanpera vence e destaca-se…

Num dia em que os troços apresentam características algo distintas das autoestradas cheias de pequenos saltos e longas retas cheias de curvas de 90 graus, hoje a limpeza da estrada parece poder fazer bem mais diferença, e nesse contexto os líderes do rali, Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) aproveitaram para entrar a vencer e deixaram Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) a 1.1s com Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) a 1.8s seguidos de Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) e Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que cederam 3.3s e 4.6s respetivamente o que significa que Tanak é o novo segundo classificado, agora a 8.7s do piloto da Toyota.

Sébastien Ogier afastou-se de Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) mas ainda está a 9.2s de entrar na luta pelo pódio.

No WRC2, Oliver Solberg e Elliot Edmondson (Toyota GR Yaris Rally2) entraram no segundo dia a vencer e logo com 7.4s de avanço para Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia RS Rally2) com o líder da prova, Yohan Rossel e Arnaud Durand (Citroën C3 Rally2), a ceder 12.5s o que significa que já só tem 4.0s de avanço para Gryazin, com Solberg agora a 41.1s do líder.