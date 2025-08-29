WRC, Rali do Paraguai, PEC7: reviravolta na frente, Neuville fura, Rovanpera lidera…

O penúltimo troço do primeiro dia do Rali do Paraguai culminou com uma série de reviravoltas dramáticas, redefinindo a hierarquia na liderança momentos antes da super-especial final. Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen, ao volante do seu Toyota GR Yaris Rally1, emergiram como os novos comandantes da prova.

A sorte virou as costas a Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1), que sofreram um furo a cerca de 3,5 quilómetros do fim da especial. O incidente custou-lhes 18,9 segundos preciosos, fazendo-os recuar na classificação e ceder a liderança ao duo finlandês. Rovanperä detém agora uma vantagem de 7,6 segundos sobre o piloto francês da Hyundai. Apesar do contratempo, Fourmaux mostrou-se resiliente: “Havia uma pedra na trajetória que não consegui evitar e furei quase imediatamente. Mas estamos bem, em segundo lugar, e teremos uma boa posição para amanhã”, afirmou, mantendo as esperanças de lutar pela vitória.

Noutra frente, Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) demonstraram o seu domínio ao conquistar mais uma vitória em troço, superando Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1). Rovanperä ficou a 5,8 segundos de Ogier nesta etapa.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) também enfrentaram um revés significativo. Um erro de pilotagem levou-os a falhar a travagem na última curva do troço, resultando numa perda de cerca de 10 segundos nesse ponto e um total de 14,0 segundos na especial. Este deslize fez com que caíssem novamente para o sexto lugar, atrás de Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1). “Foi um erro estúpido; travei tarde demais e perdi o controlo do carro. Os pneus estavam demasiado quentes”, lamentou Neuville.

A onda de azares estendeu-se a Sami Pajari e Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1), que também sofreram um furo. A sua perda foi ainda mais severa, ultrapassando os dois minutos, o que os relegou para o oitavo lugar, atrás de Josh Mcerlean e Eoin Treacy (Ford Puma Rally1).