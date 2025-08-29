WRC, Rali do Paraguai, PEC6: Tänak vence especial, Fourmaux ganha tempo a Rovanpera
Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) estão a destacar-se no rali. Após terminarem a manhã na sexta posição, conquistaram a sua primeira vitória em troços nesta prova, subindo do sexto para o terceiro lugar na classificação geral desde o arranque da tarde. Contudo, mantêm-se a 12.1 segundos de Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que ocupam a segunda posição.
Na liderança, Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) continuam a impressionar. Neste troço, voltaram a superar Rovanperä, aumentando a sua vantagem para 5.5 segundos, apesar de terem sofrido um furo na parte final da especial
Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) terminaram esta especial em segundo, logo atrás de Tänak, e ascenderam ao quarto posto, à frente de Sami Pajari e Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1). Atualmente, apenas 12 segundos separam as posições entre o terceiro e o sétimo lugar.”
