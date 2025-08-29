WRC, Rali do Paraguai, PEC5: Ott Tanak ganha duas posições…

Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) voltaram aos triunfos em troços, mas na frente Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) alegraram a margem para Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) com os franceses a ganharem mais 0.4s.

Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) entraram bem nesta tarde e passaram Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) na geral assumindo a quarta posição. Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) também desceram mum lugar, caíram para o sexto posto.

Entre o terceiro lugar de Sami Pajari e Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) e o sétimo de Ogier vão somente dez segundos, pelo que há ainda muita luta neste grupo.

Josh Mcerlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) continuam a ser os melhores dos ‘outros’, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) atrasaram-se de manhã com o furo e Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1) com os problemas, entretanto resolvidos na assistência, no carro, que para já lhes permitiu voltar ao andamento ‘normal’.