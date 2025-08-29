WRC, Rali do Paraguai, PEC3: Adrien Fourmaux é o novo líder

Este último troço trouxe uma reviravolta na liderança da prova. Adrien Fourmaux e Alexandre Coria, ao volante do seu Hyundai i20 N Rally1, souberam aproveitar um desempenho menos eficaz de Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1).

A dupla finlandesa cedeu 4,9 segundos, o que permitiu à equipa da Hyundai assumir uma vantagem de 2,8 segundos sobre Rovanperä. A maioria dos concorrentes queixou-se da falta de aderência, mas Rovanperä foi visivelmente mais afetado do que Fourmaux, resultando na perda do comando da prova.

As dificuldades para a Toyota não se ficaram por aqui. Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ascenderam à terceira posição, ultrapassando Sami Pajari e Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1). Apesar desta troca, as duas duplas encontram-se empatadas ao décimo de segundo, prometendo uma luta renhida.

Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) também registaram uma perda de tempo, estando agora a 17,3 segundos da liderança. Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) não escaparam aos atrasos, cedendo 12,8 segundos neste troço. Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) são outros dos nomes que continuam em prova.

No que toca a incidentes, Takamoto Katsuta e Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) colidiram com uma barreira, o que levou o motor do seu Yaris a calar-se, resultando numa perda adicional de 24,0 segundos. Josh McErlean e Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) rodam na oitava posição, logo atrás de Ogier. Por fim, Grégoire Munster e Louis Louka (Ford Puma Rally1) continuam a acumular atrasos significativos, devido a uma falha nos travões traseiros do Puma, problema que se manifestou após um toque no arranque do rali.