WRC, Rali do Paraguai, PEC2: Fourmaux vence e assume 2º lugar, furo atrasa Ogier

A segunda Prova Especial de Classificação (PEC2) do Rali do Paraguai foi palco de uma boa vitória de Adrien Fourmaux e Alexandre Coria, ao volante do Hyundai i20 N Rally1. A dupla francesa demonstrou um excelente ritmo, vencendo o troço com uma margem significativa, ao superar Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) por 4.3 segundos. Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) também obtiveram um bom resultado nesta especial, terminando apenas 0.2 segundos atrás de Tänak.

No entanto, o momento mais dramático da especial coube a Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1). A dupla francesa sofreu um furo, o que lhes custou cerca de quarenta segundos. Com estes desenvolvimentos, Fourmaux ascendeu ao segundo lugar da classificação geral, estando agora a apenas 0.4 segundos de Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que concluíram a PEC2 na terceira posição, 4.4 segundos atrás do vencedor. Sébastien Ogier, devido ao incidente, caiu drasticamente para a oitava posição, acumulando uma desvantagem de 36.1 segundos para o líder.

Na classificação geral, Kalle Rovanperä mantém a liderança com uma vantagem de 0.4 segundos sobre Adrien Fourmaux. Sami Pajari e Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) ocupam a terceira posição, a 5.0 segundos da frente, seguidos por Ott Tänak, que se encontra 3.3 segundos mais atrás. Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) são os quintos classificados, a 9.1 segundos, enquanto Thierry Neuville segue em sexto, a 14.4 segundos.

WRC2: Mudança na Liderança

Na categoria WRC2, Diego Dominguez e Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris Rally2) assumiram a liderança, com uma vantagem de 1.0 segundo sobre Oliver Solberg e Elliot Edmondson (Toyota GR Yaris Rally2). Solberg teve um incidente durante o troço, estando perto de se despistar numa curva à esquerda. Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia RS Rally2) são terceiros, a 4.2 segundos, e Yohan Rossel e Arnaud Durand (Citroën C3 Rally2) estão em quarto lugar, com mais 4.0 segundos de desvantagem.