WRC, Rali do Paraguai/PEC18: furo atira Tanak para a 5ª posição
Desta feita a ‘fava’ saiu a Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), que furaram nesta especial e caíram para o quinto posto, terminando a sua luta pelo pódio. Desta forma, depois de uma provam uito apagada, Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) podem terminar em terceiro, pois na PowerStage não será fácil a Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) lhes recuperarem 4.7s.
No super domingo, à entrada da Power Stage, Ogier lidera com 0.3s de avanço para Neuville com Rovanpera a 3.8s. Elfyn Evans está na quarta posição a 5.8s e Tanak em quinto agora a 10.9s.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI