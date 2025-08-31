WRC, Rali do Paraguai/PEC18: furo atira Tanak para a 5ª posição

Desta feita a ‘fava’ saiu a Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), que furaram nesta especial e caíram para o quinto posto, terminando a sua luta pelo pódio. Desta forma, depois de uma provam uito apagada, Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) podem terminar em terceiro, pois na PowerStage não será fácil a Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) lhes recuperarem 4.7s.

No super domingo, à entrada da Power Stage, Ogier lidera com 0.3s de avanço para Neuville com Rovanpera a 3.8s. Elfyn Evans está na quarta posição a 5.8s e Tanak em quinto agora a 10.9s.