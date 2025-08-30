WRC, Rali do Paraguai/PEC14: Rovanpera fura e cai para 6º, Ogier é o novo líder…
Reviravolta no Paraguai: furo de Rovanperä entrega liderança a Ogier. No WRC2 aconteceu o mesmo… mudança de líder
Os ralis são mesmo assim, quase sempre uma caixinha de surpresas, e desta feita, a ‘fava’ tocou a Kalle Rovanpera, que sofreu um furo, perdeu 2m38s e com isso caiu para o sexto lugar, ficando agora com 2m23.6s de atraso para a frente do rali o que significa dizer que acabaram as esperanças de poder vencer a prova.
O novo líder é Sébastien Ogier, com a SS14 a ser palco de uma dramática reviravolta que agitou novamente a classificação geral.
O furo teve lugar nos primeiros quilómetros da especial, e como é lógico isso custou muito caro ao finlandês, que preferiu não parar para mudar a roda, admitindo no final que foi um erro.
Quem aproveitou, claro foi Sébastien Ogier, que com o seu Toyota assumiu a liderança do rali. Pelo menos a marca nipónica não perdeu o comando da prova para a Hyundai.
Agora, Ogier lidera com 9.2s de avanço para Adrien Fourmaux com Elfyn Evans no pódio a 34.6s, e com Ott tanak a 6.1s e Thierry Neuville a mais 1.9s, abrem-se novas perspetivas para o lugar mais baixo do pódio.
Não foi só na geral que houve mudança na Liderança, pois isso também sucedeu no WRC2. Nikolay Gryazin, que liderava a classe, também furou, parou para mudar a roda e Robert Virves assumiu a liderança da prova, agora com 8.1s de avanço para Yohan Rossel com Oliver Solberg já a 12.1s da frente.
Como sempre, a imprevisibilidade dos ralis a manifestar-se, onde uma pequena pedra ou um erro de cálculo podem ditar o desfecho de uma prova, é precisamente um dos elementos que mais fascina pilotos e espetadores.
