WRC, Rali do Paraguai/PEC13: Ogier passa Fourmaux e persegue Rovanpera

Sébastien Ogier e Vincent Landais, a bordo do Toyota GR Yaris Rally1, ascenderam à posição de perseguidores dos líderes, Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (também em Toyota GR Yaris Rally1). Esta mudança ocorreu após a dupla francesa ter vencido mais uma especial, a primeira da tarde de hoje, onde Ogier superou o seu colega de equipa finlandês por 2,8 segundos. Com Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) a ficarem apenas em sexto, a 7,3 segundos, Ogier conquistou a segunda posição na classificação geral, estando agora a 14,4 segundos de Rovanperä.

A estratégia de Ogier foi notável: optou por levar apenas cinco rodas no carro, menos uma do que os seus adversários, que transportam seis. Esta decisão revelou-se acertada, especialmente porque a tarde inclui apenas três troços, diminuindo as probabilidades de um furo. A lógica por trás da aposta de Ogier é clara: embora um único furo pudesse atrasá-lo significativamente e comprometer as suas hipóteses de recuperação, a ausência de incidentes permitir-lhe-ia beneficiar do menor peso do seu carro, o que se refletiria positivamente no cronómetro. Com esta abordagem, conseguiu reduzir o seu tempo da manhã em quase 10 segundos.

Apesar das recentes mudanças, a disputa na frente continua em aberto. O trio da frente está agora separado por 21,2 segundos, um contraste significativo com os 7,6 segundos que os dividiam no início da manhã.

Noutra frente, Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) conseguiram ultrapassar Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), embora a margem entre as duas duplas seja mínima, de apenas 0,2 segundos.

Na categoria WRC2, Robert Virves e Villo Jakko (Skoda Fabia RS Rally2) ultrapassaram Yohan Rossel e Arnaud Durand (Citroën C3 Rally2), e encontram-se agora a 5,0 segundos de Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia RS Rally2). Por sua vez, Oliver Solberg e Elliot Edmondson (Toyota GR Yaris Rally2) estão a 22,4 segundos do líder.

A escolha estratégica de pneus, como a adotada por Ogier ao levar menos uma roda, pode ser um fator crucial no rali. Esta decisão pode conceder uma vantagem significativa em termos de peso e agilidade, embora implique um risco calculado. A gestão do equilíbrio entre desempenho e fiabilidade é uma arte que distingue os pilotos de topo e as suas equipas técnicas, influenciando diretamente os resultados.