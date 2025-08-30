WRC, Rali do Paraguai/PEC10: Tanak fura, Rovanpera destaca-se

Um furo de Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) que os fez perder 36.8s nesta especial levou a que a dupla estónia caísse para a sexta posição da geral e permitiu que Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) se destacassem na frente. Em dois troços, o finlandês dobra a liderança, que está agora em 14.5s.

Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) não estão a conseguir andar mais perto de Rovanpera e cederam mais alguns segundos com Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) a vencerem a especial e a ficarem a 3.8s de Fourmaux. Este trio, Rovanpera, Fourmaux e Ogier luta agora pelos três lugares do pódios, já que infelizmente para Tanak, está agora a 44.2s da frente e a 25.9s do quarto lugar de Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1). As coisas estão hoje a correr mal para a Hyundai que no final do dia de ontem tinha dois carros a menos de oito segundos da frente e neste momento tem um carro a 14.5 e o segundo melhor, Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a 33.0s

No WRC2, Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia RS Rally2) são os novos líderes por troca com Yohan Rossel e Arnaud Durand (Citroën C3 Rally2) que num troço muito rápido perderam 14.2s para o Toyota de Oliver Solberg e Elliot Edmondson (Toyota GR Yaris Rally2) e 10.6 para o novo líder do WRC2. Diego Dominguez e Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris Rally2) começaram o dia em terceiro, mas ficaram pelo caminho devido a problemas de motor.