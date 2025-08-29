WRC, Rali do Paraguai, PEC1: Compressões e caos no arranque, Rovanpera na frente

O Rali do Paraguai começou logo com o troço mais complicado do dia, devido às características da estrada, com muitas compressões, resultantes da rapidez do troço com ligeiros topos, que a grande velocidade resultam em ‘aterragens’ complicadas. Houve limpara para brisa, danificados, folhas do livro de notas do navegador a voar pelo carro, e no meio disto tudo quem começou melhor foram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que bateram Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) por 3.2s.

Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1) foram terceiros 1.6s mais atrás, com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) a fazerem o mesmo registo.

Um pouco mais atrás ficaram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) a 7.7s da frente, mas pior ficaram ainda Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) que cederam 8.4s e 14.3s, respetivamente. O belga nem explicou o que se passou, mas Tanak revelou que “tivemos uma compressão muito ruim e isso foi mau para o carro.”

Josh Mcerlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) também sofreram com as compressões, como toda a gente, mas o navegador perdeu as notas, Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1) pararam no troço com a dianteira danificada, e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) furaram.

No WRC2, Oliver Solberg/Elliot Edmondson (Toyota Gr Yaris Rally2) foram os mais rápidos, 3.2s na Yohan Rossel/Arnaud Durand (Citroen C3 Rally2).