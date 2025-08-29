WRC, Rali do Paraguai, PEC1: Compressões e caos no arranque, Rovanpera na frente
O Rali do Paraguai começou logo com o troço mais complicado do dia, devido às características da estrada, com muitas compressões, resultantes da rapidez do troço com ligeiros topos, que a grande velocidade resultam em ‘aterragens’ complicadas. Houve limpara para brisa, danificados, folhas do livro de notas do navegador a voar pelo carro, e no meio disto tudo quem começou melhor foram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que bateram Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) por 3.2s.
Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1) foram terceiros 1.6s mais atrás, com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) a fazerem o mesmo registo.
Um pouco mais atrás ficaram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) a 7.7s da frente, mas pior ficaram ainda Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) que cederam 8.4s e 14.3s, respetivamente. O belga nem explicou o que se passou, mas Tanak revelou que “tivemos uma compressão muito ruim e isso foi mau para o carro.”
Josh Mcerlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) também sofreram com as compressões, como toda a gente, mas o navegador perdeu as notas, Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1) pararam no troço com a dianteira danificada, e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) furaram.
No WRC2, Oliver Solberg/Elliot Edmondson (Toyota Gr Yaris Rally2) foram os mais rápidos, 3.2s na Yohan Rossel/Arnaud Durand (Citroen C3 Rally2).
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI