WRC, Rali do Paraguai: Ogier e Katsuta multados por infrações durante reconhecimentos
Sébastien Ogier e Takamoto Katsuta foram ambos multados em 2.000 euros por terem feito marcha-atrás numa especial durante os reconhecimentos do Rally del Paraguay. Ogier cometeu a infração na primeira passagem pela SS2/6 Nueva Alborada, onde, após encontrar pedras soltas e uma depressão na estrada numa secção descendente, recuou 200 metros para reavaliar o local, infringindo o artigo 9.4.1 dos regulamentos desportivos, que exige que as especiais sejam percorridas apenas no sentido da prova.
Apesar dos comissários compreenderem o motivo do piloto francês, consideraram a penalização adequada, uma vez que a manobra também poderia ser interpretada como uma terceira passagem por aquele troço.
Já Takamoto Katsuta violou o mesmo regulamento na Powerstage SS17/19 Misión Jesuítica Trinidad, mas recuou apenas 100 metros. O japonês justificou-se com o intenso trânsito e o pó, que dificultaram a elaboração de notas precisas. Os comissários reconheceram que a ação foi tomada de boa-fé, sem intenção de beneficiar competitivamente, mas aplicaram a mesma sanção por incumprimento das regras.
