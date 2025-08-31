WRC, Rali do Paraguai: Ogier distancia-se, Fourmaux sai de estrada…

Se no final do dia de ontem as coisas já estavam muito encaminhadas para novo triunfo de Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), que dizer depois da primeira especial de hoje, em que Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) tiveram uma ligeira saída de estrada perdendo 18.9s ficando agora até à mercê de Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) que neste troço foram segundos atrás de Ogier e passaram Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) na classificação geral, depois do galês ter cometido um erro saindo de estrada ao Km 4.9s da PEC.

Dificilmente Ogier perde este rali, resta somente saber se vai abrandar o ritmo ou lutar pelos pontos do super domingo, pois agora precisa deles para a luta pelo título, o que não sucedia antes de decidir tentar o ‘nono’.

Portanto, a PEC16 do Rali do Paraguai trouxe mais emoção e reviravoltas à competição, com a chegada da chuva a transformar as condições da estrada. Agora Tänak tem Fourmaux a 10.1s.

No WRC2, Oliver Solberg é o novo líder da prova, já que recuperou o 6.5s que trazia de atraso de Robert Virgens e acrescentou-lhe mais 2.8s, margem que tem agora para o estónio, com Yohan Rossel, terceiro, 1.3s mais atrás. Tudo em aberto, portanto, no WRC2.