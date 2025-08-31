WRC, Rali do Paraguai: Ogier distancia-se, Fourmaux sai de estrada…
Se no final do dia de ontem as coisas já estavam muito encaminhadas para novo triunfo de Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), que dizer depois da primeira especial de hoje, em que Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) tiveram uma ligeira saída de estrada perdendo 18.9s ficando agora até à mercê de Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) que neste troço foram segundos atrás de Ogier e passaram Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) na classificação geral, depois do galês ter cometido um erro saindo de estrada ao Km 4.9s da PEC.
Dificilmente Ogier perde este rali, resta somente saber se vai abrandar o ritmo ou lutar pelos pontos do super domingo, pois agora precisa deles para a luta pelo título, o que não sucedia antes de decidir tentar o ‘nono’.
Portanto, a PEC16 do Rali do Paraguai trouxe mais emoção e reviravoltas à competição, com a chegada da chuva a transformar as condições da estrada. Agora Tänak tem Fourmaux a 10.1s.
No WRC2, Oliver Solberg é o novo líder da prova, já que recuperou o 6.5s que trazia de atraso de Robert Virgens e acrescentou-lhe mais 2.8s, margem que tem agora para o estónio, com Yohan Rossel, terceiro, 1.3s mais atrás. Tudo em aberto, portanto, no WRC2.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI