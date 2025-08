WRC, Rali do Paraguai: Ogier confirmado, 10 Rally1 na lista de inscritos

A décima jornada do WRC 2025 será realizada no Paraguai, de 28 a 31 de agosto, com 48 equipas inscritas, incluindo 10 na categoria Rally1. Sébastien Ogier estará presente, relançando as suas ambições para um nono título mundial. Ele será acompanhado na Toyota por Elfyn Evans (atual líder do campeonato), Kalle Rovanperä, Takamoto Katsuta e Sami Pajari. Os três Hyundai serão pilotados por Ott Tänak, Adrien Fourmaux e Thierry Neuville, enquanto Josh McErlean e Grégoire Munster representarão a M-Sport.

No WRC2, 29 carros estão inscritos. A batalha pelo título será entre Oliver Solberg e Yohan Rossel. Gus Greensmith tentará voltar ao pódio provisório. Rossel será o único francês no Rally2. Destaca-se também a forte presença de pilotos locais (21), incluindo Fabrizio e Miguel Zaldivar, bem como Diego Dominguez pai e filho. No WRC3, apenas seis pilotos participarão.

Lista de inscritos AQUI