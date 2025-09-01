WRC, Rali do Paraguai: Momento-Chave

Normalmente é fácil escolher um momento-chave de um rali, mas não neste Rali do Paraguai, pois existiram muitos momentos que tiveram um grande efeito na prova. Há três momentos que estão interligados e, juntos, contam a história de como a prova mudou de rumo e resultou na vitória de Ogier.

O furo de Kalle Rovanperä no sábado: este foi o primeiro momento decisivo para o desfecho da corrida. Rovanperä liderava a prova de forma confortável, mas o furo na especial de Artigas fê-lo cair da primeira para a sexta posição, abrindo caminho para que Sébastien Ogier assumisse a liderança e, eventualmente, conquistasse a vitória.

A recuperação impressionante de Sébastien Ogier: após sofrer um furo logo no início da prova na sexta-feira, Ogier foi forçado a atacar forte e recuperar posições. A sua capacidade de gestão estratégica de pneus e a série de vitórias em troços no sábado permitiram-lhe tirar proveito do azar de Rovanperä e saltar para o comando, demonstrando a sua mestria e resiliência.

A resiliência de Fourmaux, até quebrar: em grande medida, também o toque numa pedra e consequente furo de Adrien Fourmaux na PEC7 quando liderava é também um momento de viragem no rali, pois Rovanpera passou de um atraso de 5.5s para um avanço sobre o francês de 7.6s, que fraquejou um pouco logo a seguir sendo passado por Ott Tanak. Quando o estónio furou na PEC10, já Fourmaux estava a 14.5s de Rovanpera. Ogier, em plena recuperação, chegou a segundo na PEC13 e depois foi a vez de Rovanpera furar, e cair para sexto ficando Ogier 9.2s na frente de Fourmaux. A PEC16, talvez tenha sido o momento mais relevante, pois foi já na fase decisiva do rali. Nesse troço, Fourmaux saiu de estrada e deixou calar o motor do Hyundai, com Ogier a passar de um avanço de 10.3s para 29.2s. Talvez seja este o mais relevante momento-chave da prova.