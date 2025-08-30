WRC, Rali do Paraguai: Katsuta e Munster enfrentam adversidades

O primeiro dia do Rali do Paraguai revelou-se um desafio considerável para todos os participantes, mas foram Takamoto Katsuta (Toyota) e Grégoire Munster (M-Sport) os pilotos mais afetados pelo azar. Ambos viram as suas ambições seriamente comprometidas logo nas primeiras especiais da prova.

O despiste de Takamoto Katsuta

O piloto japonês Takamoto Katsuta foi forçado a abandonar o Rali do Paraguai na sétima especial (SS7 Yerbatera). O seu despiste ocorreu após uma colisão com um banco de terra, que resultou no arranque de uma roda do seu carro. No momento do incidente, Katsuta ocupava o nono lugar e esforçava-se por recuperar o tempo perdido devido a um furo sofrido na primeira especial. Embora tenha afirmado não estar a assumir riscos excessivos, atribuiu o erro às condições imprevisíveis e desconhecidas deste novo rali. A velocidade no impacto foi moderada, o que lhe permitirá regressar à competição no dia seguinte, ao abrigo das regras de Super Rali, com o carro reparado.

As complicações de Grégoire Munster

Para Grégoire Munster (M-Sport), as dificuldades surgiram ainda mais cedo e de forma mais severa, comprometendo irremediavelmente o seu rali logo aos 900 metros da primeira especial. O piloto luxemburguês colidiu com um objeto não identificado na estrada, algo que não constava nas suas notas de andamento e que ele próprio não conseguiu precisar. O impacto danificou o braço da direção e um tubo de travão traseiro. Para agravar a situação, Munster sofreu ainda dois furos adicionais no mesmo troço.

Consequentemente, Munster acumulou um atraso superior a 45 minutos em relação ao líder, eliminando qualquer hipótese de lutar por um bom resultado. O chefe de equipa, Richard Millener, defendeu que o piloto não teve culpa nos incidentes. Contudo, Millener não pode deixar de estar preocupado com a sucessão de desempenhos abaixo do esperado por parte de Munster, pois apesar do tempo de experiência em Rally1, a sua evolução não tem correspondido às expetativas. Esta situação é realçada pelo facto de o seu colega de equipa, Josh McErlean, ter alcançado um desempenho comparável em apenas quatro ralis, enquanto Munster já contabilizava treze provas de Rally1 em 2024.