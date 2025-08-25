WRC, Rali do Paraguai: horários, percurso e inscritos

O WRC está a preparar-se para descobrir estradas totalmente desconhecidas para os concorrentes do Mundial de Ralis, na América do Sul nesta primeira visita ao Paraguai, num evento que se realiza entre 28 e 31 de agosto.

O Rally do Paraguai será a primeira de duas provas consecutivas em estradas de terra na América do Sul, com os carros a serem transportados através da cordilheira dos Andes para competir no Rally do Chile apenas duas semanas depois.

O rali terá como base o sul do Paraguai, na cidade de Encarnación, situada às margens do rio Paraná e na fronteira com a Argentina. O percurso é formado por estradas que já foram utilizadas no Rally Trans Itapúa, mas será uma viagem ao desconhecido para as equipas e pilotos do Rally1 e a grande maioria dos Rally2.

Os troços serão globalmente rápidos, com algumas secções mais técnicas através de florestas densas, enquanto a superfície de ‘terra vermelha’ deve ser lisa, mas macia – o que significa que podem formar-se sulcos profundos, especialmente na segunda passagem nos troços.

Após uma largada cerimonial na quinta-feira à noite em Encarnación, o rali começa na sexta-feira, quando 140,9 quilómetros competitivos serão percorridos em duas passagens de quatro troços. A ronda termina com uma super especial no Autódromo Alfredo Scheid, que será disputada pela terceira e última vez no final da manhã de sábado.

O percurso de sábado é composto por três troços a oeste, cada um disputado duas vezes, antes da final de domingo, com dois troços repetidos a nordeste.