WRC, Rali do Paraguai: furo de Rovanpera deixa Ogier perto de mais uma vitória

O segundo dia do Rali do Paraguai foi um autêntico palco de emoções e reviravoltas, onde os furos ditaram grande parte das mudanças na classificação. Sébastien Ogier emergiu como o novo líder da prova, capitalizando um furo decisivo de Kalle Rovanperä na penúltima especial do dia. O francês encerrou o sábado com uma vantagem de 10,3 segundos sobre Adrien Fourmaux, preparando o terreno para um domingo de desfecho imprevisível.

Recuperação de Mestre de Ogier

A jornada de Ogier até ao topo foi uma demonstração de resiliência e mestria. Após ter sofrido um furo logo na segunda especial, que lhe custou mais de trinta segundos, o piloto da Toyota empreendeu uma recuperação metódica. Iniciou o dia no quarto lugar, aproveitando um furo de Ott Tänak (Hyundai) para ascender a terceiro. Pressionou, de seguida, Adrien Fourmaux (Hyundai), ultrapassando-o na PEC14, para finalmente assumir a liderança com o atraso do seu colega de equipa, Rovanperä. O francês encontra-se agora numa posição privilegiada para conquistar a sua quarta vitória do ano em sete provas.

Rovanperä: da liderança ao contratempo

Kalle Rovanperä, que iniciara a tarde com uma confortável vantagem de 14,4 segundos sobre Ogier, viu as suas aspirações de vitória seriamente comprometidas. O furo no penúltimo troço do dia forçou-o a ceder a liderança, um contratempo amargo para o piloto finlandês que altera drasticamente o curso da sua prova.

Fourmaux e a ambição da primeira vitória

Com uma desvantagem de 10,3 segundos para Ogier e apenas quatro especiais por disputar, Adrien Fourmaux, que ainda procura a sua primeira vitória no WRC, promete uma luta intensa. A margem é curta, e o rali, conhecido pela sua imprevisibilidade e pela novidade dos troços, pode ainda reservar surpresas.

Luta acesa pelo pódio

Mais atrás, o líder do campeonato, Elfyn Evans (Toyota), chega ao último dia no terceiro lugar, numa prova consistente, mas sem o ritmo dos líderes. Contudo, a sua posição está longe de ser segura, com Ott Tänak a apenas 2,5 segundos e Thierry Neuville 7,7 segundos mais atrás. A batalha pela terceira à quinta posições está, portanto, completamente em aberto.

Incidentes marcam o dia

O rali tem sido implacável, com vários concorrentes a sofrerem atrasos. Sami Pajari (WRC2) é sétimo, isolado, depois de também ter sido vítima de um furo. Josh McErlean (Ford) abandonou a prova após um toque danificar a proteção do cárter e provocar a perda de óleo do motor. Grégoire Munster (Ford) também se retirou com um problema semelhante, isto depois de um primeiro dia repleto de dificuldades. Takamoto Katsuta, que regressou à ação após arrancar uma roda na sexta-feira, roda agora a mais de 20 minutos da frente.

Classificação WRC2: Virves na Frente

Na categoria WRC2, Robert Virves (Škoda Fabia RS Rally2) lidera com uma vantagem de 6,5 segundos sobre o líder do campeonato, Oliver Solberg. Nikolay Gryazin, que tinha assumido a liderança de Yohan Rossel, caiu para o quarto lugar após um furo na penúltima especial. Rossel, que era segundo, foi ultrapassado por Solberg, que protagonizou uma notável recuperação de 73 segundos desde o início do rali.

A imprevisibilidade dos ralis, onde a gestão de riscos e a capacidade de adaptação a imprevistos são tão cruciais quanto a velocidade pura, é um dos maiores atrativos da modalidade. A história de Ogier no Paraguai, de um contratempo inicial a uma liderança conquistada, é um testemunho da resiliência e da estratégia que definem os grandes campeões, transformando cada troço numa prova não só de perícia, mas também de inteligência tática.

Agora, vamos ver como tudo termina, mas tudo indica que o campeonato de pilotos vai ficar ainda mais equilibrado, pois Ogier, que está a 13 pontos da frente, prepara-se para recuperar a maioria, se não a totalidade dos pontos a Elfyn Evans e Kalle Rovanpera.