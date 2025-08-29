WRC, Rali do Paraguai: Fourmaux lidera, ‘Rovanperä bem na luta…

A manhã inaugural do Rali do Paraguai concluiu-se com Adrien Fourmaux e Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) na liderança, ostentando uma vantagem de 4.1 segundos sobre Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1). Ambas as duplas enfrentaram desafios distintos com a aderência dos seus carros, dada a natureza exigente dos troços. O piloto finlandês, Kalle Rovanperä, apenas se destacou no troço de abertura, queixando-se posteriormente de uma acentuada falta de aderência. Rovanperä afirmou: “Tentei andar limpo, mas o carro está a escorregar muito.”

Fourmaux, por sua vez, teve menos dificuldades, pois o seu carro estava mais adaptado ao tipo de piso. Apesar de ter saído largo numa curva na PEC3, conseguiu alcançar a liderança e consolidá-la até ao final da manhã.

Até ao momento, estas duas duplas são as que mais se destacam. Sami Pajari e Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) tiveram um bom início, mas foram perdendo terreno gradualmente, encontrando-se agora a 18.0 segundos da frente.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) tiveram um arranque menos conseguido, mas recuperaram progressivamente, subindo do sétimo para o terceiro lugar. Contudo, no último troço da manhã, caíram para o quarto posto, com queixas semelhantes relativas à aderência.

Por abrirem a estrada, Elfyn Evans e Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) não só enfrentaram a falta de aderência, como também a ausência de “feeling” com o carro. O piloto galês é conhecido por ser um dos mais sensíveis às mudanças no comportamento do veículo face ao piso, o que explica as suas queixas por não ter a confiança necessária. Terminaram a manhã na quinta posição.

O sexto lugar foi ocupado por Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), que danificaram o carro logo na PEC1 devido a múltiplas compressões. Consequentemente, apenas num dos troços conseguiram um bom desempenho, alcançando um segundo lugar, sendo sextos nos outros dois. Terminaram a manhã a 20.4 segundos da liderança.

Sébastien Ogier e Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) estavam a ter um bom desempenho, mas um furo na PEC2 atrasou-os significativamente, colocando-os a 34.4 segundos dos líderes.

Mais atrás, Josh Mcerlean e Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) mantêm-se em prova. Takamoto Katsuta e Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) perderam tempo devido a um furo, enquanto Grégoire Munster e Louis Louka (Ford Puma Rally1) sofreram um toque que danificou o seu carro, deixando-os sem travões na traseira. Esta última dupla está agora muito longe da frente, tendo perdido mais de 45 minutos a tentar reparar o veículo.

WRC2: luta renhida

No WRC2, Oliver Solberg e Elliot Edmondson (Toyota GR Yaris Rally2), assim como Dominguez e Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris Rally2), chegaram a liderar a categoria. Contudo, foi Yohan Rossel e Arnaud Durand (Citroën C3 Rally2) quem terminou a manhã na frente, uma vez que Solberg sofreu um furo, resultando na perda de mais de um minuto.