WRC, Rali do Paraguai: estratégia e imprevistos agitam a classificação na 2ª etapa
Sébastien Ogier, octocampeão mundial, protagonizou uma reviravolta notável no Rali do Paraguai, assumindo a liderança após o infortúnio do colega de equipa Kalle Rovanperä na penúltima especial de sábado. Ogier, que arrancou a jornada na quarta posição e com um atraso de 17,8 segundos face ao líder Rovanperä, revelou mestria tática ao levar somente cinco pneus para a ronda da tarde, ao contrário dos seus adversários que transportavam duas rodas sobressalentes, com peso adicional, a fazer diferença no cronómetro.
Para Ogier, mais risco, maior ‘ganho’, que já terminou o dia com 10,3 segundos de vantagem sobre Adrien Fourmaux, numa antecâmara decisiva para as quatro especiais de domingo.
Estratégia e adversidades marcaram o dia
Como referimos, ao optar por transportar apenas cinco pneus, Ogier beneficiou do alívio de peso em relação à concorrência que preferiu seis. Esta escolha, aliada à sua consistência, permitiu-lhe triunfar em quatro das sete especiais disputadas, ultrapassando Fourmaux e, posteriormente, ascendendo ao comando quando Rovanperä sofreu um furo no pneu dianteiro direito durante a longa especial de Artigas, caindo para o sexto posto, a mais de dois minutos do líder.
“É, naturalmente, dececionante ver um colega de equipa ter problemas, e não é assim que desejaria conquistar a liderança. Contudo, quase todos os favoritos tiveram contratempos, exceto Elfyn Evans”, declarou Ogier. “Depois do furo de ontem, demos tudo e maximizámos o nosso potencial. Estamos satisfeitos por conseguir recuperar esta posição, mas ainda falta muito para terminar”, rematou o francês.
O pódio provisório e recuperações assinaláveis
Adrien Fourmaux garantiu o segundo lugar provisório apesar de ter enfrentado problemas nos amortecedores nas duas últimas especiais, reduzindo a sua capacidade para acompanhar o ritmo do líder. O piloto da Hyundai referiu dificuldades no controlo do chassis e na aderência, mas manteve a posição no pódio.
Ott Tänak, também da Hyundai, iniciou o dia na segunda posição, mas foi relegado para sexto após um furo no pneu traseiro esquerdo durante a especial matinal mais longa. O estónio recuperou à tarde, fixando-se no quarto lugar apenas 2,5 segundos atrás do líder do campeonato, Elfyn Evans.
Thierry Neuville, companheiro de Tänak, ocupa o quinto posto a escassos 7,7 segundos de diferença, enquanto os Toyota de Rovanperä e Sami Pajari fecham o top sete.
Incidentes e destaques nos WRC2
Com os Ford Puma Rally1 de Josh McErlean e Grégoire Munster forçados a abandonar por danos de impacto, as equipas do WRC2 ocuparam as restantes posições do top 10. Robert Virves aproveitou as dificuldades de Nikolay Gryazin e ascendeu ao comando da categoria, seguindo-se Yohan Rossel e Oliver Solberg. O Rali do Paraguai encerra hoje, domingo, com quatro troços que totalizam cerca de 80 quilómetros decisivos.
