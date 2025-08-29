WRC, Rali do Paraguai: dia brutal numa prova cheia de surpresas

Kalle Rovanperä (Toyota) ascendeu inesperadamente à liderança do Rali do Paraguai ao final do primeiro dia, beneficiando de um infortúnio tardio que afetou Adrien Fourmaux (Hyundai). O dia de estreia da prova paraguaia revelou-se implacável, com as condições do terreno a testarem os limites de pilotos e máquinas.

O Azar de Fourmaux e a ascensão de Rovanperä

O francês Fourmaux dominou grande parte da ação de sexta-feira, exibindo uma condução serena que o colocava no caminho de uma potencial primeira vitória no WRC. Contudo, a 3,5 quilómetros do final da penúltima especial, o impacto com uma pedra provocou um furo no pneu do seu Hyundai i20 N Rally1, entregando a liderança a um surpreendido Rovanperä. “É uma pena o furo, mas isto são os ralis”, comentou Fourmaux, cuja performance se destacou em troços que desafiaram rivais mais experientes.

Embora tenha herdado a primeira posição, Rovanperä não escondeu as dificuldades enfrentadas nas estradas de gravilha vermelha do Paraguai. O bicampeão mundial terminou o dia com 7,1 segundos de vantagem sobre Fourmaux, apesar de admitir que o seu desempenho ficou aquém das expectativas. “Deveríamos ser um pouco mais rápidos, e não fomos os mais velozes hoje”, refletiu o finlandês. “Em termos de posição, claro que é bom, mas não posso dizer que estamos realmente satisfeitos com a performance.”

O terreno implacável do Paraguai

A estreia do Rali do Paraguai no WRC apanhou muitos de surpresa, com compressões severas e aderência em constante mudança a desorientarem as equipas. A dureza da prova foi tal que Rovanperä, em tom de brincadeira, disse conseguir “ouvir as costas a estalar” nas aterragens, evidenciando a brutalidade do percurso.

Tänak e a recuperação espetacular de Ogier

Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) ocupa a terceira posição, a meros 0,5 segundos do seu colega de equipa Fourmaux, mostrando consistência ao longo do dia. Logo atrás, Sébastien Ogier (Toyota) protagonizou a história mais notável do dia, recuperando de um desastre inicial para alcançar o quarto lugar geral. O octocampeão perdeu mais de 30 segundos devido a um furo na SS2, mas venceu três especiais numa recuperação inspiradora que mantém vivas as suas esperanças no campeonato. “Depois do infortúnio desta manhã, podemos certamente estar satisfeitos com o resto do dia”, afirmou Ogier após o seu impressionante contra-ataque.

Dificuldades para Evans e Neuville

O líder do campeonato, Elfyn Evans (Toyota), que começou o rali com três pontos de vantagem sobre Rovanperä, terminou o dia a 21,1 segundos do seu colega de equipa finlandês, sugerindo que “se tinha esquecido de como conduzir nestas condições”. O campeão em título Thierry Neuville (Hyundai) debateu-se na sexta posição, admitindo que estava a “lutar arduamente” mas sem conseguir encontrar ritmo ou conforto após um excesso de travagem e um pião que o atrasaram significativamente.

Outros destaques e infortúnios

Neuville precede Josh McErlean (M-Sport Ford Puma Rally1), enquanto Sami Pajari (Toyota) caiu para o oitavo lugar após ter parado para trocar uma roda na SS7. Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) foi forçado a desistir após alargar a trajetória e perder uma roda traseira, e Grégoire Munster (Ford Puma Rally1) ficou a quase 50 minutos da liderança depois de sair da estrada na SS1. Os azares destes pilotos permitiram que os aspirantes do WRC2, Yohan Rossel e Nikolay Gryazin, completassem o top 10 da classificação geral.

WRC2: Rossel na Frente

Na categoria WRC2, Yohan Rossel (Citroën) lidera, seguido por Nikolay Gryazin (Škoda), que se encontra a 9,1 segundos. O Rali do Paraguai prossegue no sábado com sete especiais, totalizando 112,78 km cronometrados, prometendo mais um dia de intensa competição e desafios nos trilhos sul-americanos.