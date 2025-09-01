WRC, Rali do Paraguai: Adrien Fourmaux ‘desistiu’ após a meta

Adrien Fourmaux, piloto francês da Hyundai, abandonou o Rali do Paraguai após concluir a prova na quarta posição, alterando a classificação final e beneficiando o colega de equipa Ott Tänak, que subiu ao quarto lugar.

Apesar do francês de ter terminado o rali apenas 2,1 segundos à frente de Tänak, Fourmaux foi retirado das classificações devido a um problema na caixa de velocidades detetado após a Power Stage. Esta decisão permitiu à equipa da Hyundai substituir o componente antes do próximo rali, no Chile, sem incorrer em penalizações desportivas.

A remoção de Fourmaux das tabelas oficiais não teve impacto nos pontos de construtores da Hyundai, uma vez que manteve dois carros classificados entre os quatro primeiros. Contudo, a alteração reforçou as aspirações ao título de Tänak, que ganhou dois pontos adicionais com esta subida na classificação geral.

Repercussões no campeonato de pilotos

Com a atualização dos resultados, Tänak aproxima-se do líder Elfyn Evans, ficando agora a 18 pontos, enquanto Kalle Rovanperä reduz a diferença para sete pontos e sobe ao quinto lugar do campeonato. Sébastien Ogier, vencedor da prova, desce para terceiro na classificação de pilotos, posição que lhe permitirá um arranque mais favorável no próximo rali.

FOTO @World