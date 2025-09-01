WRC, Rali do Paraguai: Adrien Fourmaux ‘desistiu’ após a meta
Adrien Fourmaux, piloto francês da Hyundai, abandonou o Rali do Paraguai após concluir a prova na quarta posição, alterando a classificação final e beneficiando o colega de equipa Ott Tänak, que subiu ao quarto lugar.
Apesar do francês de ter terminado o rali apenas 2,1 segundos à frente de Tänak, Fourmaux foi retirado das classificações devido a um problema na caixa de velocidades detetado após a Power Stage. Esta decisão permitiu à equipa da Hyundai substituir o componente antes do próximo rali, no Chile, sem incorrer em penalizações desportivas.
A remoção de Fourmaux das tabelas oficiais não teve impacto nos pontos de construtores da Hyundai, uma vez que manteve dois carros classificados entre os quatro primeiros. Contudo, a alteração reforçou as aspirações ao título de Tänak, que ganhou dois pontos adicionais com esta subida na classificação geral.
Repercussões no campeonato de pilotos
Com a atualização dos resultados, Tänak aproxima-se do líder Elfyn Evans, ficando agora a 18 pontos, enquanto Kalle Rovanperä reduz a diferença para sete pontos e sobe ao quinto lugar do campeonato. Sébastien Ogier, vencedor da prova, desce para terceiro na classificação de pilotos, posição que lhe permitirá um arranque mais favorável no próximo rali.
FOTO @World
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI