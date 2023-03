WRC, Rali do México: Um dos melhores dias da carreira de Esapekka Lappi | AutoSport

Depois de uma boa luta, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) terminaram o primeiro dia do Rali do México 5.3s na frente de Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1). aproveitando ambos a sua ordem na estrada, cedo deram início à sua luta, que se estendeu por todo o dia, com o finlandês a abrir uma margem maior nos últimos troços do dia.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) são terceiros, mas foram perdendo tempo para os dois da frente, terminando a etapa a 30.1s do líder, enquanto Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) terminou o dia em quarto, a 9.7s do terceiro lugar. Com uma má ordem na estrada, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) cederam quase um minuto para a frente, são quintos na frete de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), que já estão a 1m27.2s dos líderes.

Dia péssimo para a M-Sport/Ford, que viu atrasarem-se ou ficar pelo caminho todos os seus carros. Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) tiveram cedo problemas com o turo do Puma, estão a mais de 14 minutos da frente, Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) bateu e abandonaram e Jourdan Serderidis/Frederic Miclotte (Ford Puma Rally1) tiveram problemas mecânicos. No dia de anos do piloto, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) saíram de estrada e apanharam um valente susto ao cair vários metros num barranco.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) mantiveram a cabeça fria no calor abrasador do Rally de Guanajuato México para se defender de Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), seis vezes vencedor da prova, durante o interessante dia de abertura do rali. Lappi fugiu dos problemas, manteve um ritmo consistente e bateu Ogier na primeira etapa de terra da temporada.

O piloto do Hyundai i20 N Rally1 liderou desde o início, depois de ter conquistado o lugar cimeiro logo na especial de abertura da manhã. Mas Ogier, que ironicamente alternou os ralis com Lappi na Toyota Gazoo Racing na época passada, manteve-se perto da frente, com a dupla a trocar melhores tempos durante a maior parte do dia.

Foi, contudo, o desempenho impressionante da Lappi na segunda metade da tarde que fez toda a diferença. As vitórias consecutivas em Las Minas e Las Dunas deram ao finlandês algum avanço e, enquanto Ogier recuperou algum tempo na super especial Distrito Leon, 5,3 segundos dividiram a dupla no final do jogo: “Estou um pouco surpreendido, mas tomo as coisas como elas são”, disse a Lappi. “Este foi provavelmente um dos melhores dias da minha carreira”.

“Sempre esperei poder lutar no topo, mas estar a liderar e a lutar contra a Séb nunca me passou pela cabeça. Não pensava realmente em como poderia ser este dia, mas estava confiante de que o nosso ritmo era bom”.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) ocuparam o lugar final do pódio, terminando 24,8 segundos atrás do seu companheiro de equipa Toyota GR Yaris, Ogier. Com temperaturas próximas dos 30°C e altitudes superiores a 2750 metros, foi um dia difícil tanto para as equipas como para os carros, mas as lutas do galês limitaram-se a uma falta de tracção em algumas das especiais.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram prejudicados pela falha da unidade híbrida durante a manhã, seguida de um amortecedor traseiro direito a funcionar mal e de um eixo de transmissão danificado à tarde. Terminou a 9,7 segundos do pódio no seu Hyundai.

Começando em segundo lugar na estrada, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram severamente afetados pelas condições da estrada, com muita terra solta. Como resultado, o piloto de Yaris perdeu tempo em quase todos os troços, terminando o dia 19,9 segundos atrás de Neuville.

Enquanto isso, Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) perderam cerca de um minuto quando se atrasou na PE7 com danos no pneu traseiro esquerdo do seu Hyundai, caindo da quarta para a sexta posição da geral.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), líder do campeonato, perdeu mais de 14 minutos depois da falha do turbocompressor. Foi um dia desastroso para a equipa M-Sport Ford, pois tanto Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) como Jourdan Serderidis/Frederic Miclotte (Ford Puma Rally1) retiraram os seus Puma no troço de abertura do dia.

Também em apuros esteve o aniversariante Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), que perdeu o controlo do seu Yaris numa secção de alta velocidade na PE5 e rolou por um declive íngreme de aterro.

No WRC, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) terminaram o dia em sétimo lugar, na frente do WRC2, com 8.5s de avanço para Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2) com Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2) 17.9s mais atrás a 26.4s da frente, enquanto Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Škoda Fabia Rally2 evo) completou o top 10, a 1m03.0s do líder do WRC2.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2) chegaram ao terceiro lugar do WRC na PE6, mas um fro na PE8 atirou-o para o quinto lugar a 1m41.2s da frente.

A etapa de sábado é a mais longa do evento e apresenta mais nove troços num total de 126,52 km.

Tempos Online – CLIQUE AQUI